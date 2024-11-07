Тренер «Зенита» Семак прокомментировал крупную победу в матче с «Ахматом» в Кубке России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0).

«Создали много моментов, забили три мяча, счет хороший. Что касается качества игры, особенно в первом тайме, много невынужденных ошибок, торопились чуть‑чуть, при завершении присутствовал сумбур. Понятно, что, может быть, у некоторых футболистов не так много игровой практики, им хочется показать как можно больше, сыграть как можно сложнее. Но нужно играть проще и быстрее. Во втором тайме мяч двигался быстрее, контроль смотрелся лучше. Что касается моментов, они были в обоих таймах. Рад, что смогли крупно победить и при этом не пропустить, это тоже важно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ответная игра между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 27 ноября в 18:15 мск на поле грозненцев.

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