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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал крупную победу в матче с «Ахматом» в Кубке России

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал крупную победу в матче с «Ахматом» в Кубке России
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о результате первого матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с грозненским «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

«Создали много моментов, забили три мяча, счет хороший. Что касается качества игры, особенно в первом тайме, много невынужденных ошибок, торопились чуть‑чуть, при завершении присутствовал сумбур. Понятно, что, может быть, у некоторых футболистов не так много игровой практики, им хочется показать как можно больше, сыграть как можно сложнее. Но нужно играть проще и быстрее. Во втором тайме мяч двигался быстрее, контроль смотрелся лучше. Что касается моментов, они были в обоих таймах. Рад, что смогли крупно победить и при этом не пропустить, это тоже важно», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Ответная игра между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 27 ноября в 18:15 мск на поле грозненцев.

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