Представитель Дзюбы объяснил, чем возвращение Артёма может помочь сборной России

Леонид Гольдман, представитель форварда тольяттинского «Акрона» Артёма Дзюбы, высказался о преимуществах для сборной России возможного возвращения 36-летнего нападающего.

«Одно дело Сербия, а другое — Бруней или Сирия. Интерес и так упал в связи с отсутствием официальных матчей. При не самых сильных соперниках, мне кажется, он ещё ниже падает. История подогревается рекордом, который может побить Артём (Дзюба делит первое место в списке лучших бомбардиров в истории сборной России с Александром Кержаковым. — Прим. «Чемпионата»), но вне зависимости от рекорда это вызвало бы дополнительный интерес — пришло бы больше народа, была бы атмосфера настоящего праздника», — приводит слова Гольдмана «РИА Новости Спорт».

Напомним, сборная России проведёт матч с Брунеем 15 ноября в Краснодаре. Игра с Сирией запланирована на 19 ноябре в Волгограде. Отметим, Дзюба ни разу не вызывался в национальную команду с момента, когда её возглавил Валерий Карпин.

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