Кейн – о победе «Баварии» в матче с «Бенфикой»: соперник не доставил нам особых проблем

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал победу команды в матче с «Бенфикой» 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы полностью доминировали практически всю игру. Они не доставили нам особых проблем. Конечно, здорово, что мы победили. Нам просто немного не хватило хладнокровия в последней трети, чтобы забить второй или третий гол. Мы проводим много игр за короткий промежуток времени, поэтому доминировать так, как мы это сделали, очень приятно», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

В матче с «Бенфикой» Кейн отметился результативной передачей.

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