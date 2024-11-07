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«Приведите мне нападающего, если он у вас есть!» Энрике ответил на критику атаки «ПСЖ»

«Приведите мне нападающего, если он у вас есть!» Энрике ответил на критику атаки «ПСЖ»
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о проблемах в атаке своей команды после поражения в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
1 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
1:0 Заир-Эмери – 14'     1:1 Молина – 18'     1:2 Корреа – 90+3'    

«Приведите мне нападающего, если он у вас есть! Где я возьму этого нападающего? Я остаюсь верен своим идеям. В тот день, когда я потерплю неудачу, это будет связано с моими идеями, а не с идеями журналистов или другого тренера. Я беру на себя ответственность за все результаты», — приводит слова Энрике L'Equipe.

На данный момент «ПСЖ» занимает 25-е место в общей таблице Лиги чемпионов. За четыре матча команда одержала набрала всего четыре очка. В следующей игре «ПСЖ» встретится с «Баварией».

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