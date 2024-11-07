«Приведите мне нападающего, если он у вас есть!» Энрике ответил на критику атаки «ПСЖ»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о проблемах в атаке своей команды после поражения в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2).

«Приведите мне нападающего, если он у вас есть! Где я возьму этого нападающего? Я остаюсь верен своим идеям. В тот день, когда я потерплю неудачу, это будет связано с моими идеями, а не с идеями журналистов или другого тренера. Я беру на себя ответственность за все результаты», — приводит слова Энрике L'Equipe.

На данный момент «ПСЖ» занимает 25-е место в общей таблице Лиги чемпионов. За четыре матча команда одержала набрала всего четыре очка. В следующей игре «ПСЖ» встретится с «Баварией».

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