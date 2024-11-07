Александр Мостовой отреагировал на шуточный видеоролик «Динамо» с предсказанием стажировки

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой во время прохождения тренерской стажировки в московском «Динамо» прокомментировал давний видеоролик, в котором пресс-служба бело-голубых в шуточной форме предсказала эту стажировку.

— Знаете, что мы год назад предсказали вашу стажировку в «Динамо»? (показывает ролик с подписью «Что было бы, если бы Александр Мостовой попал на обучение в Академию «Динамо», в котором главный герой фильма «Иван Васильевич меняет профессию» идёт перед шеренгой девушек с фразой «Очень приятно, царь»)

— (Смеётся.) Себя узнаю! Себя узнаю, футболистов нет! Красиво, да, хорошая шутка, здорово, — приводит слова Мостового официальный телеграм-канал «Динамо».

Ранее стало официально известно, что не договорившийся со «Спартаком» о тренерской стажировке Александр Мостовой пройдёт её в московском «Динамо» в штабе Марцела Лички.

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