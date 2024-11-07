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Жирков: со стороны Литвинова была провокация Роши — зачем совать руки в лицо?

Жирков: со стороны Литвинова была провокация Роши — зачем совать руки в лицо?
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Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков высказался о возможном наказании участников потасовки в матче 14-го тура МИР РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Напомним, матч закончился победой красно-белых со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Нормальные вещи. Как раньше были, например, в матче «Сатурн» — ЦСКА. Просто мелкая стычка. Но согласен с арбитром, что двум дали удаления. Одному — за провокацию, что в лицо совал руки, второму — за удар. Не знаю, сколько им дадут матчей. Но тот, кто бил по лицу, получит больше, а Литвинов отделается красной карточкой. Это же всё равно провокация — зачем совать руки в лицо?» — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ожидается, что в четверг КДК РФС вынесет наказания футболистам.

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