Стали известны две позиции, которые «Реал» рассчитывает усилить трансферами в 2025 году

Мадридский «Реал» планирует подписать центрального и правого защитников. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в подкасте на своём YouTube-канале.

По информации источника, «сливочные» будут активны на трансферном рынке как в январе, так и летом. При этом отмечается, что приоритетной целью в зимнее трансферное окно является центральный защитник, имя которого не называется. А главной целью «Реала» на летний трансферный период является правый защитник «Ливерпуля» англичанин Трент Александер-Арнольд.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривает увольнение Анчелотти, если он не исправит результаты команды. Главным кандидатом на замену итальянскому специалисту считается тренер «Байера» Хаби Алонсо.

На данный момент «Реал» занимает 17-е место в сводной таблице Лиги чемпионов с шестью очками после четырёх туров. В то же время в чемпионате Испании «Королевский клуб» находится на второй строчке, имея в своём активе 24 очка после 11 матчей и отставая от лидирующей «Барселоны» на девять очков.