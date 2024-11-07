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«Выводы я буду держать при себе». Николич — о составе ЦСКА в матче с «Рубином»

«Выводы я буду держать при себе». Николич — о составе ЦСКА в матче с «Рубином»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал состав команды на матч 1/4 финала Fonbet Кубка России с «Рубином», закончившийся ничейным результатом (0:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— Сегодня на поле вышел почти тот же состав, что и в дерби. Почему?

— После того эмоционального матча я хотел посмотреть на реакцию футболистов. У нас была длинная беспроигрышная серия до дерби. Ту игру мы проиграли, но жизнь и футбол продолжаются. Это был тест характера каждого футболиста отдельно и команды в целом. Хотелось посмотреть, кто будет нервничать, а кто будет брать на себя ответственность, показывать желание победить и бороться. Выводы я буду держать при себе, — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Напомним, ответный матч между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 26 ноября (20:30 мск) на поле ЦСКА.

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