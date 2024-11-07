Сергей Семак высказался об игре Артура после матча Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру бразильского вингера Артура в домашней первой игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

«Очень много активности, много желания, моментов и подходов, но было, к сожалению, много завершений атак, когда он принимал неправильные решения. Не всегда эмоции помогают, а иногда даже мешают показывать ту игру, на которую ребята способны», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Ахмат» завершился крупной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Бразильский вингер Артур вышел в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте при счёте 2:0, не отметившись результативными действиями.

Видео: Драка в дерби. «Краснодар» — чемпион. ПЛН #85