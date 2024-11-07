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Сергей Семак высказался об игре Артура после матча Кубка России «Зенит» — «Ахмат»

Сергей Семак высказался об игре Артура после матча Кубка России «Зенит» — «Ахмат»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру бразильского вингера Артура в домашней первой игре 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Фонбет Кубка России с «Ахматом» (3:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

«Очень много активности, много желания, моментов и подходов, но было, к сожалению, много завершений атак, когда он принимал неправильные решения. Не всегда эмоции помогают, а иногда даже мешают показывать ту игру, на которую ребята способны», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

Первый четвертьфинальный матч Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — «Ахмат» завершился крупной победой сине-бело-голубых со счётом 3:0. Бразильский вингер Артур вышел в стартовом составе и был заменён на 82-й минуте при счёте 2:0, не отметившись результативными действиями.

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