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Николич высказался об игре «Рубина» после матча 1/4 финала Кубка России

Николич высказался об игре «Рубина» после матча 1/4 финала Кубка России
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Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич прокомментировал игру «Рубина» в матче 1/4 финала Fonbet Кубка России (Путь РПЛ), закончившемся ничейным результатом (0:0).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

— После прошлой игры с «Рубином» вы говорили, что казанцы не особо удивили тактически. В этот раз ситуация поменялась?

— Они играли в свой футбол, как и мы в свой. «Рубин» больше играет через фланг с навесами и длинными передачами. Это их механизм. Мы же больше разыгрываем мяч через центр поля. У них был один момент в первом тайме, во втором тайме — два момента, но оба являются нашими «подарками». Но такое дарить, конечно, не надо, — приводит слова Николича пресс-служба клуба.

Напомним, ответный матч между командами в рамках плей-офф Кубка России пройдёт 26 ноября (20:30 мск) на поле ЦСКА.

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