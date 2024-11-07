Виктор Гончаренко рассказал о своих задачах в «Пари НН»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своих задачах в нижегородском клубе.

— Какая задача стоит перед вами в «Пари НН»?

— Схожие мысли были у руководства «Урала» и команд, которые находятся в восьмёрке и ниже: улучшение результатов, не попасть в зону прямого вылета, стыков. Первые шаги — закрепление в середине таблицы. Это будет зависеть от того, как мы поработаем зимой в плане приобретений. Когда уже будет каркас, мы сможем более детально ответить на этот вопрос, — рассказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

47-летний бывший главный тренер «Урала», «Краснодара», ЦСКА и БАТЭ Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября 2024 года. В трёх матчах РПЛ под его руководством волжане набрали четыре очка, что позволило им подняться на девятое место с 15 очками в 14 играх.

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