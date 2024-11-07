Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Юнион Сент-Жиллуаз — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко рассказал о своих задачах в «Пари НН»

Виктор Гончаренко рассказал о своих задачах в «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко ответил на вопрос о своих задачах в нижегородском клубе.

— Какая задача стоит перед вами в «Пари НН»?
— Схожие мысли были у руководства «Урала» и команд, которые находятся в восьмёрке и ниже: улучшение результатов, не попасть в зону прямого вылета, стыков. Первые шаги — закрепление в середине таблицы. Это будет зависеть от того, как мы поработаем зимой в плане приобретений. Когда уже будет каркас, мы сможем более детально ответить на этот вопрос, — рассказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

47-летний бывший главный тренер «Урала», «Краснодара», ЦСКА и БАТЭ Виктор Гончаренко возглавил «Пари НН» 9 октября 2024 года. В трёх матчах РПЛ под его руководством волжане набрали четыре очка, что позволило им подняться на девятое место с 15 очками в 14 играх.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Драка в дерби. «Краснодар» — чемпион. ПЛН #85

Материалы по теме
Виктор Гончаренко назвал неправильный ход в своей тренерской карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android