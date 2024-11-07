Расписание матчей Лиги Европы УЕФА на 7 ноября

Сегодня, 7 ноября, пройдут матчи 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2024/2025.
Расписание матчей Лиги Европы УЕФА 7 ноября (время — московское):
20:45. «Ницца» (Франция) – «Твенте» (Нидерланды);
20:45. «Стяуа» (Румыния) – «Мидтьюлланн» (Дания);
20:45. «Эльфсборг» (Швеция) – «Брага» (Португалия);
20:45. «Будё-Глимт» (Норвегия) – «Карабах» (Азербайджан);
20:45. «Галатасарай» (Турция) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия);
20:45. «Юнион» (Бельгия) – «Рома» (Италия);
20:45. «Лудогорец» (Болгария) – «Атлетик» Б (Испания);
20:45. «Олимпиакос» (Греция) – «Рейнджерс» (Шотландия);
20:45. «Айнтрахт» Ф (Германия) – «Славия» П (Чехия);
23:00. РФШ (Латвия) – «Андерлехт» (Бельгия);
23:00. «Хоффенхайм» (Германия) – «Лион» (Франция);
23:00. «Виктория Пльзень» (Чехия) – «Реал Сосьедад» (Испания);
23:00. «Динамо» К (Украина) – «Ференцварош» (Венгрия);
23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Фенербахче» (Турция);
23:00. «Манчестер Юнайтед» (Англия) – ПАОК (Греция);
23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Маккаби» Т-А (Израиль);
23:00. «Лацио» (Италия) – «Порту» (Португалия).
Действующим победителем Лиги Европы УЕФА является итальянская «Аталанта», которая обыграла в финале немецкий «Байер» — 3:0.