Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Юнион Сент-Жиллуаз — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виктор Гончаренко: у меня есть категория футболистов — «зайцы»

Виктор Гончаренко: у меня есть категория футболистов — «зайцы»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал, игроки с какими качествами ему нужны.

«Наша цель — закрепиться в средней части таблицы. Под это нам нужна обойма быстрых, выносливых футболистов такого хорошего по футбольным меркам возраста в районе 23–26 лет, которые имеют очень хорошее здоровье, потому что это при прочих равных тоже немаловажно. Я удивлён, что ещё это нигде не выплыло, у меня есть категория футболистов — «зайцы». «Заяц» — это тот человек, который играет на любой позиции, он должен бежать от штанги до штанги, то есть копать от забора до обеда, а если умер, то подняться и ещё куда-то бежать», — рассказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в 14 матчах. 47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко занял должность главного тренера волжан 9 октября 2024 года.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ

Видео: Драка в дерби. «Краснодар» — чемпион. ПЛН #85

Материалы по теме
Виктор Гончаренко рассказал о своих задачах в «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android