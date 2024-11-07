Виктор Гончаренко: у меня есть категория футболистов — «зайцы»

Главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко рассказал, игроки с какими качествами ему нужны.

«Наша цель — закрепиться в средней части таблицы. Под это нам нужна обойма быстрых, выносливых футболистов такого хорошего по футбольным меркам возраста в районе 23–26 лет, которые имеют очень хорошее здоровье, потому что это при прочих равных тоже немаловажно. Я удивлён, что ещё это нигде не выплыло, у меня есть категория футболистов — «зайцы». «Заяц» — это тот человек, который играет на любой позиции, он должен бежать от штанги до штанги, то есть копать от забора до обеда, а если умер, то подняться и ещё куда-то бежать», — рассказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 15 очков в 14 матчах. 47-летний белорусский специалист Виктор Гончаренко занял должность главного тренера волжан 9 октября 2024 года.

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