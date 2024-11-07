Полузащитник «Спартака» Игнатов: я чувствую поддержку от Станковича

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов признался, что чувствует поддержку от главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Я чувствую поддержку от Станковича. Мне кажется, в отношениях игрок — тренер надо показывать всё на поле. Я стараюсь на каждой тренировке и в игровом времени, которое мне предоставляется», — сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в матче 14-го тура РПЛ «Спартак» встречался с ЦСКА. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Победу со счётом 2:0 одержали красно-белые.