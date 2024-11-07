Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Юнион Сент-Жиллуаз — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 7 ноября

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА на 7 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 7 ноября, пройдут матчи 3-го тура общего этапа Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025.

Расписание матчей Лиги конференций УЕФА 7 ноября (время — московское):

17:30. «Викингур» Р (Исландия) – «Борац» Б-Л (Босния и Герцеговина);
20:45. «Пафос» (Кипр) – «Астана» (Казахстан);
20:45. ТСЦ (Сербия) – «Лугано» (Швейцария);
20:45. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – ТНС (Уэльс);
20:45. «Петрокуб» (Молдавия) – «Рапид» В (Австрия);
20:45. «Легия» (Польша) – «Динамо» Мн (Беларусь);
20:45. ХИК (Финляндия) – «Олимпия» Л (Словения);
20:45. «Гент» (Бельгия) – «Омония» (Кипр);
23:00. «Ларн» (Северная Ирландия) – «Санкт-Галлен» (Швейцария);
23:00. «Ягеллония» (Польша) – «Мольде» (Норвегия);
23:00. «Витория Гимарайнш» (Португалия) – «Млада-Болеслав» (Чехия);
23:00. «Хартс» (Шотландия) – «Хайденхайм» (Германия);
23:00. АПОЭЛ (Кипр) – «Фиорентина» (Италия);
23:00. «Юргорден» (Швеция) – «Панатинаикос» (Греция);
23:00. «Бетис» (Испания) – «Целе» (Словения);
23:00. ЛАСК (Австрия) – «Серкль Брюгге» (Бельгия);
23:00. «Челси» (Англия) – «Ноа» (Армения);
23:00. «Копенгаген» (Дания) – «Истанбул Башакшехир» (Турция).

Календарь Лиги конференций
Турнирная таблица Лиги конференций
Материалы по теме
Топ-матчи четверга: Чалов и Оздоев против «МЮ», дерби ЦСКА — «Спартак» в КХЛ и баскетбол
Топ-матчи четверга: Чалов и Оздоев против «МЮ», дерби ЦСКА — «Спартак» в КХЛ и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android