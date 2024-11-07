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Соболев — о голе «Ахмату»: слава богу, что засчитали

Соболев — о голе «Ахмату»: слава богу, что засчитали
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

— О чём были мысли в моменте с голом?
— Да ни о чём. Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил ко мне от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть. Но мало ли… Слава богу, что засчитали, — заявил Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся накануне, 6 ноября. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк (Калуга). Итоговый результат — 3:0.

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