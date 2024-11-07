Соболев — о голе «Ахмату»: слава богу, что засчитали

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался по итогам матча 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом».

— О чём были мысли в моменте с голом?

— Да ни о чём. Думал: «Неужели не засчитают?» Хотя я был уверен, что мяч отскочил ко мне от защитника. Поэтому офсайда не могло никакого быть. Но мало ли… Слава богу, что засчитали, — заявил Соболев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между «Зенитом» и «Ахматом» состоялся накануне, 6 ноября. Игра прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Евгений Кукуляк (Калуга). Итоговый результат — 3:0.