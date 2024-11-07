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Тренер «Ахмата» Ташуев: постараемся сделать всё, чтобы огорчить «Зенит» в ответной игре КР

Тренер «Ахмата» Ташуев: постараемся сделать всё, чтобы огорчить «Зенит» в ответной игре КР
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Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

«Не думали, что проиграем 0:3, и сам матч повода к этому не давал. К сожалению, пазл в составе у нас явно не собран: в старте играли пятеро игроков, только недавно начавших тренироваться в общей группе. Наша задача заключалась в том, чтобы дать им игровую практику, проверить взаимодействия между некоторыми из них. Мы сегодня сами себе привезли голы, допуская ненужные ошибки в эпизодах против игроков высокого уровня. Не нам голы забивали, а мы сами себе их организовали.

Жаль, что получилось так. Нас ждёт ответный матч 27 ноября, в котором у нас будет другая мотивация и, возможно, иной состав. Будет сложно отыгрываться после 0:3, но мы с не самым сильным составом обыгрывали «Краснодар» с таким счётом. Поэтому будем играть дальше и постараемся сделать всё, чтобы огорчить «Зенит» в ответной игре», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.

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