Тренер «Ахмата» Ташуев: постараемся сделать всё, чтобы огорчить «Зенит» в ответной игре КР

Главный тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал поражение в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:3).

«Не думали, что проиграем 0:3, и сам матч повода к этому не давал. К сожалению, пазл в составе у нас явно не собран: в старте играли пятеро игроков, только недавно начавших тренироваться в общей группе. Наша задача заключалась в том, чтобы дать им игровую практику, проверить взаимодействия между некоторыми из них. Мы сегодня сами себе привезли голы, допуская ненужные ошибки в эпизодах против игроков высокого уровня. Не нам голы забивали, а мы сами себе их организовали.

Жаль, что получилось так. Нас ждёт ответный матч 27 ноября, в котором у нас будет другая мотивация и, возможно, иной состав. Будет сложно отыгрываться после 0:3, но мы с не самым сильным составом обыгрывали «Краснодар» с таким счётом. Поэтому будем играть дальше и постараемся сделать всё, чтобы огорчить «Зенит» в ответной игре», — приводит слова Ташуева пресс-служба клуба в телеграм-канале.