«Придите и покажите». Тренер «Рубина» Рашид Рахимов ответил «диванным экспертам»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о том, что болельщики называют футбол команды осторожным.

— Болельщики в интернете называют ваш футбол осторожным. Что можете сказать таким «диванным экспертам»?

— Вставать с дивана и пробовать тренироваться. Я многое в жизни слышал. Были и встречи с болельщиками, на которых я просил болельщиков показать, как не бояться, как тренировать. Придите и покажите. Я тоже могу рассказать не только про футбол, но и про другие виды спорта. Как болельщик. И моё мнение в других видах спорта не будет приоритетным. Все могут иметь своё мнение. В моих командах никогда не было акцента на трусливость, есть акцент на дисциплину и организацию, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».