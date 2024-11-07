Суперкомпьютер считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ, несмотря на поражение 1:4

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на дальнейшие стадии Лиги чемпионов сезона-2024/2025 после 4-го тура общего этапа. Главным претендентом на победу в турнире признаётся английский «Манчестер Сити», вероятность успеха которого оценивается в 19%. В матче 4-го тура общего этапа «горожане» проиграли португальскому «Спортингу» со счётом 1:4.

Фото: Opta

Первое место в турнирной таблице общего этапа занимает английский «Ливерпуль». Команда набрала 12 очков за четыре игры. Вероятность победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов оценивается в 17%. Третье место в списке возможных победителей занимает итальянский «Интер» (12%).