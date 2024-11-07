Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Суперкомпьютер считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ, несмотря на поражение 1:4

Суперкомпьютер считает «Ман Сити» фаворитом ЛЧ, несмотря на поражение 1:4
Комментарии

Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на дальнейшие стадии Лиги чемпионов сезона-2024/2025 после 4-го тура общего этапа. Главным претендентом на победу в турнире признаётся английский «Манчестер Сити», вероятность успеха которого оценивается в 19%. В матче 4-го тура общего этапа «горожане» проиграли португальскому «Спортингу» со счётом 1:4.

Фото: Opta

Первое место в турнирной таблице общего этапа занимает английский «Ливерпуль». Команда набрала 12 очков за четыре игры. Вероятность победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов оценивается в 17%. Третье место в списке возможных победителей занимает итальянский «Интер» (12%).

Календарь Лиги чемпионов
Турнирная таблица Лиги чемпионов
Материалы по теме
«Интер» взламывает Лигу чемпионов. Теперь разобрались с «Арсеналом»!
«Интер» взламывает Лигу чемпионов. Теперь разобрались с «Арсеналом»!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android