«Неоценимая фигура для РПЛ». Радимов оценил Джона Кордобу

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил форварда «Краснодара» Джона Кордобу. Ранее он проголосовал за колумбийца при выборе лучшего игрока РПЛ в октябре 2024 года. Нападающий «быков» забрал эту награду, практически единогласно победив в голосовании экспертов РПЛ и телеэкспертов.

«Настолько он впечатляет своей игрой. Тут полный комплект нападающего, который только может быть: большой, хорошо играет головой, здорово принимает мячи, разворачивает, отлично действует в подыгрыше, не передерживает мяч, может забивать с обеих ног и головой. Для «Краснодара» просто неоценимая фигура, да и для чемпионата. Он ведёт за собой команду вперёд, а гол в ворота «Крыльев» – вообще фантастический», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.