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Тренер «Рубина» Рахимов: две последние игры в обороне были очень неплохие

Тренер «Рубина» Рахимов: две последние игры в обороне были очень неплохие
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру команды в обороне в последних матчах. Вчера, 6 ноября, «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а ранее уступил «Локомотиву» (0:1) — в РПЛ.

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 18:30 МСК
Рубин
Казань
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

«Кажется, найден баланс игры в обороне? Да, две последние встречи в обороне были очень неплохие. Очень дисциплинированно, организованно играли, быстро реагировали на моменты. Будем надеяться, что и в следующих играх у нас это сохранится и станет лучше.

Чего не хватает в атаке? Индивидуальных действий? В каких-то ситуациях да, завершения, продавить соперника один в один. Нужно работать над мастерством», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

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