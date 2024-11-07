Тренер «Рубина» Рахимов: две последние игры в обороне были очень неплохие

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов оценил игру команды в обороне в последних матчах. Вчера, 6 ноября, «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, а ранее уступил «Локомотиву» (0:1) — в РПЛ.

«Кажется, найден баланс игры в обороне? Да, две последние встречи в обороне были очень неплохие. Очень дисциплинированно, организованно играли, быстро реагировали на моменты. Будем надеяться, что и в следующих играх у нас это сохранится и станет лучше.

Чего не хватает в атаке? Индивидуальных действий? В каких-то ситуациях да, завершения, продавить соперника один в один. Нужно работать над мастерством», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».