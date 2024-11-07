Педри рассказал, как в «Барселоне» ужесточились штрафы за опоздание при Флике

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал о системе штрафов уже бывшего тренера сине-гранатовых Хави и сравнил её с системой нового тренера команды Ханс-Дитера Флика.

«Если какой-либо футболист опаздывал, он должен был заплатить € 1 тыс. за первую минуту опоздания. С каждой дополнительной минутой, начиная с этой первой, она удваивалась», — приводит слова Педри Sport.es.

Однако он отмечает, что сейчас этой системы больше не существует. У нового тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика своя система, ещё более суровая: если футболист опаздывает, он не выйдет в старте или вообще не будет участвовать в следующем матче.

Ранее стало известно, что каталонская «Барселона» под руководством немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика обновила клубный рекорд по количеству голов в первых 16 матчах сезона во всех соревнованиях. На счету сине-гранатовых на данный момент 55 голов, что является лучшим результатом в истории каталонцев. Ранее рекорд в 54 забитых мяча по итогам первых 16 встреч держался 74 года и был поставлен при словацком тренере Фердинанде Даучике (сезон-1950/1951).