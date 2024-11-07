Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Опубликованы новые макеты проекта Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже

Опубликованы новые макеты проекта Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже
Аудио-версия:
Комментарии

Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о работе над проектом реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«Проект реконструкции Центрального стадиона профсоюзов предварительно поддержали сразу в нескольких ключевых федеральных министерствах. Провёл совещание, на котором обсудили с проектировщиками и членами правительства текущие вопросы по этому объекту.

Сейчас дорабатывается техническая часть реконструкции ЦСП. Она уже проверяется совместно с клубом «Факел». Затем проект направим на главгосэкспертизу.

Подрядчик предлагает разместить на каждой трибуне видеоэкраны размерами 10 на 6 метров, а фасад стадиона сделать из специального материала — мембраны, на которую можно проецировать изображение. Еще одно предложение для организации шоу на стадионе — установить генераторы тумана и направленные вентиляторы.

Фото: Телеграм-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева

Строительство нового стадиона будет вестись поэтапно. Снос нынешней арены может начаться в первой половине 2025 года», — написал Гусев в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева

Материалы по теме
«Факел» обратился в ЭСК по трём эпизодам после матча с «Химками»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android