Опубликованы новые макеты проекта Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о работе над проектом реконструкции Центрального стадиона профсоюзов.

«Проект реконструкции Центрального стадиона профсоюзов предварительно поддержали сразу в нескольких ключевых федеральных министерствах. Провёл совещание, на котором обсудили с проектировщиками и членами правительства текущие вопросы по этому объекту.

Сейчас дорабатывается техническая часть реконструкции ЦСП. Она уже проверяется совместно с клубом «Факел». Затем проект направим на главгосэкспертизу.

Подрядчик предлагает разместить на каждой трибуне видеоэкраны размерами 10 на 6 метров, а фасад стадиона сделать из специального материала — мембраны, на которую можно проецировать изображение. Еще одно предложение для организации шоу на стадионе — установить генераторы тумана и направленные вентиляторы.

Фото: Телеграм-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева

Строительство нового стадиона будет вестись поэтапно. Снос нынешней арены может начаться в первой половине 2025 года», — написал Гусев в телеграм-канале.

Фото: Телеграм-канал Губернатора Воронежской области Александра Гусева