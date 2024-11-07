Игрок «Ахмата» Швец прокомментировал поражение команды в матче с «Зенитом»

Футболист «Ахмата» Антон Швец прокомментировал поражение своей команды в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом». Игра состоялась вчера, 6 ноября, в Санкт-Петербурге. Сине-бело-голубые разгромили грозненский коллектив со счётом 3:0.

«Проиграли 3:0. Конечно, не хотелось с таким результатом проигрывать. Сейчас ещё смотрим повтор второго гола, и кажется, что там чистый офсайд. Играли ребята, которые прежде получали мало игровой практики. Команда была ещё несыгранная, но все очень старались», — сказал Антон Швец в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.