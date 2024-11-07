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«Зенит» поздравил Шатова с назначением главным тренером «Урала»

«Зенит» поздравил Шатова с назначением главным тренером «Урала»
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Футбольный клуб «Зенит» поздравил Олега Шатова с назначением исполняющего обязанности главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Олег Шатов — исполняющий обязанности главного тренера «Урала». Шатов в «Зените»: 202 матча, 31 гол, 33 результативные передачи, одна грустная передача, три чемпионства, два Кубка России, два Суперкубка России. Желаем удачи в новом статусе, Олег Александрович!» — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», опубликованном в телеграм-канале клуба.

Накануне, 6 ноября, было объявлено об увольнении главного тренера «Урала» Евгения Аверьянова. Решение об отставке принято руководством клуба. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. После 17 туров нынешнего сезона Мелбет Первой лиги «Урал» набрал 27 очков и располагается на четвёртой строчке. На первом месте находится московское «Торпедо», у которого 33 очка после аналогичного количества матчей.

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