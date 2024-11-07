Игрок «Ахмата» Швец: в КДК признают, что судья ошибся, но какой толк? Очки не вернёшь

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о судействе в матчах команды. Вчера, 6 октября, «Ахмат» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:3. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга).

«Не в первый раз судьи допускают ошибки не в нашу пользу. Принимается много важных решений, которые отбирают у нас очки. Ошибаются много. Даже при том, что есть VAR. Это нужно наладить. Не понимаю судейских трактовок. В КДК признают, что судья ошибся, но какой в этом толк? Очки не вернёшь. Ошибки негативно влияют на результат», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.