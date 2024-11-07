Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Ахмата» Швец: в КДК признают, что судья ошибся, но какой толк? Очки не вернёшь

Игрок «Ахмата» Швец: в КДК признают, что судья ошибся, но какой толк? Очки не вернёшь
Комментарии

Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о судействе в матчах команды. Вчера, 6 октября, «Ахмат» проиграл санкт-петербургскому «Зениту» в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счётом 0:3. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком (Калуга).

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

«Не в первый раз судьи допускают ошибки не в нашу пользу. Принимается много важных решений, которые отбирают у нас очки. Ошибаются много. Даже при том, что есть VAR. Это нужно наладить. Не понимаю судейских трактовок. В КДК признают, что судья ошибся, но какой в этом толк? Очки не вернёшь. Ошибки негативно влияют на результат», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
Соболев снова забил, а Кассьерра сотворил красоту пяткой! «Зенит» смял аутсайдера. Видео
Соболев снова забил, а Кассьерра сотворил красоту пяткой! «Зенит» смял аутсайдера. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android