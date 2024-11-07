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Хавбек «Ахмата» Швец: «Зенит» — лучшая команда России, с удовольствием с ней играем

Хавбек «Ахмата» Швец: «Зенит» — лучшая команда России, с удовольствием с ней играем
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Полузащитник грозненского «Ахмата» Антон Швец высказался о санкт-петербургском «Зените».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
06 ноября 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Клаудиньо – 20'     2:0 Кассьерра – 53'     3:0 Соболев – 88'    

«С «Зенитом» всегда интересно встречаться. Это лучшая команда России, поэтому с удовольствием с ней играем. 10 ноября нам предстоит важный матч. Надеюсь, что получится заработать три очка. Не сказал бы, что у «Зенита» спад. Эта команда всегда сильная, там играют хорошие футболисты», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Накануне, 6 ноября, состоялся первый матч 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом». Победу со счётом 3:0 одержали сине-бело-голубые.

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