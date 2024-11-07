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«Нужно поставить пятёрку с плюсом судье». Бубнов — о дерби ЦСКА со «Спартаком»

«Нужно поставить пятёрку с плюсом судье». Бубнов — о дерби ЦСКА со «Спартаком»
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Бывший футболист Александр Бубнов оценил судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«Матч получился тяжёлый, неоднозначный, парадоксальный. И нужно поставить пятёрку с плюсом судье и системе VAR. Молодцы, отработали тяжелейший матч. Арбитр объективно оценивал все нарушения, разобрался в драке, где стенка на стенку пошли. Конечно, если всех наказывать, то много народу пришлось бы выгонять, убрали самых агрессивных. И хорошо, что удалили футболистов с двух сторон, иначе всю игру можно было сломать», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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