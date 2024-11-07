«Нужно поставить пятёрку с плюсом судье». Бубнов — о дерби ЦСКА со «Спартаком»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил судейство в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Спартак» (0:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

«Матч получился тяжёлый, неоднозначный, парадоксальный. И нужно поставить пятёрку с плюсом судье и системе VAR. Молодцы, отработали тяжелейший матч. Арбитр объективно оценивал все нарушения, разобрался в драке, где стенка на стенку пошли. Конечно, если всех наказывать, то много народу пришлось бы выгонять, убрали самых агрессивных. И хорошо, что удалили футболистов с двух сторон, иначе всю игру можно было сломать», — приводит слова Бубнова Sportbox.