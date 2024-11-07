«Из «Локомотива» уеду только в Европу». Пиняев — о своём будущем

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев рассказал, что не представляет себя в другом клубе РПЛ.

— Этим летом слухи отравляли тебя в «Спартак», а Томаш Амарал даже подтверждал интерес. Сам ты был готов перейти?

— Летом я не рассматривал никакие варианты — хотел остаться в «Локомотиве». Думаю, из «Локомотива» уеду только в Европу — пока не вижу смысла переходить в другой клуб РПЛ, — приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.