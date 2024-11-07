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Бенжамен Менди выступил с заявлением после победы в суде над «Манчестер Сити»

Бенжамен Менди выступил с заявлением после победы в суде над «Манчестер Сити»
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Бывший игрок «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, выступающий сейчас за «Лорьян» во французской Лиге 2, впервые высказался после того, как выиграл суд у своего бывшего клуба на £ 8,5 млн.

«Мне пришлось ждать три года заработной платы, и я в восторге от этого решения и искренне надеюсь, что теперь клуб поступит благородно и выплатит причитающиеся суммы, а также те, которые были обещаны мне по контракту без задержек, чтобы я мог наконец завершить эту тяжёлую часть своей жизни», — говорится в заявлении, опубликованном Менди в соцсети X.

Напомним, 30-летний Менди был обвинён в изнасиловании женщины в своём особняке и попытке изнасилования ещё одной женщины. В июле 2023 года он был оправдан по этим обвинениям и подал иск к «Манчестер Сити». В среду, 6 ноября, стало известно, что футболист выиграл суд у бывшего клуба.

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