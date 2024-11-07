Тренер «Интера» Индзаги назвал «Арсенал» одним из лучших соперников за последние годы

Главный тренер итальянского «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (1:0).

«Нам противостояла великолепная команда, на высочайшем уровне выступающая в Премьер-лиге. Мы допустили слишком много стандартных положений, особенно угловых, и нас вынудили уходить в оборону глубже обычного. Но и это мы сделали хорошо, а забить могли больше, чем один мяч. Считаю, что мы великолепно провели игру с сильной командой, играющей с очень высокой интенсивностью передвижений.

«Арсенал» — одна из лучших команд, которые за последние годы встречались на нашем европейском пути. И это правильно, что мы так долго будем смаковать эту победу. Но давайте всё же не останавливаться на достигнутом. Я доволен прочностью состава. Очень важная, желанная и с трудом добытая победа над командой высшего уровня», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.