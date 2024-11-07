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Генич: бедный Абена до сих пор не может прийти в себя после единоборств с Кордобой

Генич: бедный Абена до сих пор не может прийти в себя после единоборств с Кордобой
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Известный футбольный журналист и комментатор Константин Генич рассказал, почему проголосовал за форварда «Краснодара» Джона Кордобу при выборе лучшего игрока РПЛ в октябре. По его словам, колумбиец играл ключевую роль в победах «быков». А защитник «Спартака» Миенти Абена до сих пор не может оправиться после дуэлей с Кордобой.

«Месяц пролетел быстро, но фундаментально мало что изменилось. «Краснодар» в лидерах, а Кордоба тащит команду в каждом матче. Во всех встречах Джон был признан лучшим игроком. Даже если он не забивал, как было в игре со «Спартаком», всё равно играл ключевую роль – бедный Абена до сих пор не может прийти в себя после единоборств с Кордобой. Он также был хорош и в матче с «Химками», где отметился дублем, и в Самаре, где забил феноменальный гол. Это был месяц Кордобы», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

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