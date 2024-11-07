«Спартак» просто переигрывал ЦСКА». Александр Бубнов — о дерби в РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские ЦСКА и «Спартак». Игра прошла в субботу, 2 ноября. «Спартак» одержал победу со счётом 2:0. В составе красно-белых отличились Тео Бонгонда и Хесус Медина.

«Если говорить об игре (а реально оценивать здесь можно в основном первый тайм до удалений), то «Спартак» просто переигрывал соперника. Красно-белые были более мобильными, жёсткими, лучше мяч держали. Ещё в первом тайме нагрузили среднюю линию ЦСКА, видно было, что на второй тайм армейцев не хватит. Николич замены произвёл, но темп игры так и не смог увеличить. «Спартак» отходил назад, выстраивался, действовал на контратаках, в итоге в одной из них Медина забил.

У ЦСКА Кисляк не готов к таким играм. Файзуллаев напугался, его не видно было после того, как «Спартак» начал жёстко играть. Обляков потерялся. А последние двое — ведущие игроки, мозг команды! Зделар — разрушитель, он игру не конструирует. Пьянич передачу может отдать, класс высокий, но не такой мобильный. А вот у «Спартака» все хороший матч провели. Тот же Пруцев столько карточек сопернику наделал, потом Облякова вообще убрал», — приводит слова Бубнова Sportbox.