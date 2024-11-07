Объявлены судейские назначения на матчи 15-го тура РПЛ

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Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игры этого тура пройдут 9 и 10 ноября.

9 ноября (суббота)

«Локомотив» – «Факел»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Рустам Мухтаров, Дмитрий Семёнов; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Артур Фёдоров; AVAR – Павел Кукуян; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо» Махачкала – «Оренбург»: судья – Кирилл Левников, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретёшкин; резервный судья – Анатолий Жабченко; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ростов» – «Химки»: судья – Роман Сафьян, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Станислав Попков; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Артём Любимов; инспектор – Олег Соколов.

«Динамо» Москва – «Пари НН»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Арам Петросян; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Виталий Мешков; инспектор – Сергей Зуев.

10 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» – ЦСКА: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Кирилл Большаков, Андрей Филипкин; резервный судья – Рафаэль Шафеев; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Андрей Фисенко; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Акрон»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Артём Любимов; AVAR – Владимир Москалёв; инспектор – Николай Иванов.

«Ахмат» – «Зенит»: судья – Артём Чистяков, помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья – Антон Фролов; VAR – Виталий Мешков; AVAR – Артур Фёдоров; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Березнов; резервный судья – Игорь Панин; VAR – Павел Кукуян; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Сергей Мартынов.