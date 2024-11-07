Кечинов: КДК дисквалифицирует Рошу на три-четыре матча, на него ведь дети смотрят

Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о возможной длительной дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши после удаления в дерби со «Спартаком» (0:2).

«У КДК есть определённые критерии, по которым они вынесут решение по Роше. Но такое поведение — неподобающее для профессионального футболиста. Так себя вести, да ещё и в таком матче! Дети ведь смотрят. Я думаю, что КДК в любом случае вынесет адекватное решение. Сложно говорить, самое жёсткое наказание будет или нет, но это правда было очень некрасиво. Наверное, на три-четыре матча Рошу дисквалифицируют», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.