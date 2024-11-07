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Кечинов: КДК дисквалифицирует Рошу на три-четыре матча, на него ведь дети смотрят

Кечинов: КДК дисквалифицирует Рошу на три-четыре матча, на него ведь дети смотрят
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Бывший футболист Валерий Кечинов высказался о возможной длительной дисквалификации защитника ЦСКА Виллиана Роши после удаления в дерби со «Спартаком» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2024, суббота. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Бонгонда – 45'     0:2 Медина – 90+9'    
Удаления: Роша – 57', Обляков – 85' / Литвинов – 61'

«У КДК есть определённые критерии, по которым они вынесут решение по Роше. Но такое поведение — неподобающее для профессионального футболиста. Так себя вести, да ещё и в таком матче! Дети ведь смотрят. Я думаю, что КДК в любом случае вынесет адекватное решение. Сложно говорить, самое жёсткое наказание будет или нет, но это правда было очень некрасиво. Наверное, на три-четыре матча Рошу дисквалифицируют», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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