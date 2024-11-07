Мурад Мусаев признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев стал обладателем награды лучшему тренеру месяца в РПЛ по итогам октября.

Пятёрку номинантов вместе с Мусаевым составили Сергей Семак («Зенит»), Марцел Личка («Динамо»), Марко Николич (ЦСКА) и Дмитрий Пятибратов («Факел»). Мусаев победил в голосованиях экспертов РПЛ и телеэкспертов. В опросе болельщиков он занял второе место.

Стоит отметить, что для Мусаева это вторая подобная награда подряд. В октябре «Краснодар» под руководством Мусаева выиграл все три матча в рамках Российской Премьер-Лиги с общим счётом 9:1. Особенно запомнилась победа над «Спартаком» — 3:0. «Быки» возглавляют турнирную таблицу чемпионата.