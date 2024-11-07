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Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о победе в матче ЛЧ с «Арсеналом»

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес высказался о победе в матче ЛЧ с «Арсеналом»
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Нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов с английским «Арсеналом» (1:0).

Лига чемпионов . Общий этап. 4-й тур
06 ноября 2024, среда. 23:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
1 : 0
Арсенал
Лондон, Англия
1:0 Чалханоглу – 45+3'    

«Лучшее из этого матча — это три очка, командный дух и стремление сражаться, которое мы проявили на поле. Эти матчи в итоговой таблице будут очень важны. Мы не пропустили ни единого мяча, и это плюс, поскольку в чемпионате пропускали слишком много. Мы довольны: в этом турнире всё зависит от мелочей, и нам нужно дальше повышать планку. Хотим добиться всего — так требует история клуба. Хочу выиграть всё, что только возможно, — ради этого мы и работаем», — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

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