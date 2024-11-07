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Аршавин назвал ключевого футболиста РПЛ на данный момент

Аршавин назвал ключевого футболиста РПЛ на данный момент
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Бывший российский футболист, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главного футболиста Российской Премьер-Лиги к текущему моменту. Как считает Аршавин, им является нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

— Батраков сейчас главный футболист лиги?
— Нет, главный — Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков — лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара», — приводят слова Аршавина «Известия».

Напомним, после 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Зенит» располагается на втором месте, отставая от лидирующих «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (31 очко).

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