Аршавин назвал ключевого футболиста РПЛ на данный момент

Бывший российский футболист, а ныне заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главного футболиста Российской Премьер-Лиги к текущему моменту. Как считает Аршавин, им является нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.

— Батраков сейчас главный футболист лиги?

— Нет, главный — Кордоба. Он половина команды «Краснодара». Да, Батраков — лидер по очкам [гол+пас]. Но Кордоба важнее для «Краснодара», — приводят слова Аршавина «Известия».

Напомним, после 14 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 36 очков. «Зенит» располагается на втором месте, отставая от лидирующих «быков» на три очка. Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (31 очко).