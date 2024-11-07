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Рафинья — первый игрок в топ-лигах, забивший больше 10 голов и отдавший более 10 передач

Рафинья — первый игрок в топ-лигах, забивший больше 10 голов и отдавший более 10 передач
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья стал первым футболистом в топ-лигах Европы, который достиг двухзначных результатов как по голам, так и по голевым передачам в текущем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Рафинья — первый игрок в ведущих европейских лигах, достигший двухзначного числа голов (12) и передач (10)», — написано в соцсетях сине-гранатовых.

Ранее Рафинья уже отметился ещё одним достижением. Вингер «Барселоны» вошёл в пятёрку футболистов, которые оформляли хет-трик в ворота «Баварии» в истории европейских соревнований. Тогда «Барселона» разгромила мюнхенскую команду со счётом 4:1 в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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