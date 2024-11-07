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Тьерри Анри резко высказался об игре Килиана Мбаппе в «Реале»

Тьерри Анри резко высказался об игре Килиана Мбаппе в «Реале»
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Бывший французский нападающий «Барселоны» Тьерри Анри раскритиковал игру форварда мадридского «Реала» Килиана Мбаппе и привёл ему в пример полузащитника «сливочных» Джуда Беллингема.

Испания — Примера . 13-й тур
09 ноября 2024, суббота. 16:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Осасуна
Памплона
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П1
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П2

«Я думаю, что команда разочарована в нём [Мбаппе], и я могу это понять, это нелегко… [Джуд] Беллингем пытается делать то, что должен делать его девятый номер, Мбаппе… Он будет совершенствоваться, потому что хуже уже быть не может. Мы не просим его держать мяч, как Дидье Дрогба, мы не просим его брать мяч и обыгрывать всех, но мы просим его проявлять себя, когда команда в ударе», — приводит слова Анри Marca.

Напомним, Мбаппе перешёл в состав «Реала» перед началом текущего сезона. За 15 игр француз успел забить восемь голов и сделать две результативные передачи.

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