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Игрок «Ахмата» Швец: ситуация сильно давит на всех — надеемся, выберемся из зоны вылета

Игрок «Ахмата» Швец: ситуация сильно давит на всех — надеемся, выберемся из зоны вылета
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Полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался об обстановке в команде в связи с результатами. «Ахмат» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Нам сейчас непросто. Очень сильно давит ситуация на всех ребят, на тренерский штаб, на руководство, поэтому надеемся, что все вместе выберемся из зоны вылета. Через такое надо достойно пройти. Понятно, что все переживают, нервничают, где-то бывают и ссоры — без этого никак. Но мы все вместе, у нас одно дело и одна цель, поэтому надеюсь, что всё будет хорошо», — сказал Швец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

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