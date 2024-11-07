Хавбек «Локомотива» Пиняев назвал клуб своей мечты

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев назвал клуб своей мечты.

— У тебя есть клуб мечты?

— Раньше это была «Барселона», когда там играл Месси.

— Кстати, Николай Ларин не раз говорил, что в «Барсе» способен играть Глушенков. Веришь, что Макс сможет уехать в Европу из «Зенита»?

— Верю, — приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.