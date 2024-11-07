Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Юнайтед — ПАОК. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Локомотива» Пиняев назвал клуб своей мечты

Хавбек «Локомотива» Пиняев назвал клуб своей мечты
Комментарии

Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Сергей Пиняев назвал клуб своей мечты.

— У тебя есть клуб мечты?
— Раньше это была «Барселона», когда там играл Месси.

— Кстати, Николай Ларин не раз говорил, что в «Барсе» способен играть Глушенков. Веришь, что Макс сможет уехать в Европу из «Зенита»?
— Верю, — приводит слова Пиняева Sport24.

В нынешнем сезоне Пиняев сыграл за клуб 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 20-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Материалы по теме
«Из «Локомотива» уеду только в Европу». Пиняев — о своём будущем
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android