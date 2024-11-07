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Генич объяснил, почему считает Мусаева лучшим тренером РПЛ в октябре

Генич объяснил, почему считает Мусаева лучшим тренером РПЛ в октябре
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Известный спортивный журналист и комментатор Константин Генич объяснил, почему считает наставника «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в октябре 2024 года. По его мнению, в удачной игре «быков» большая заслуга тренерского штаба.

«Краснодар» на ходу, великолепно готов функционально. Команда не меняет сочетания, состав стабилизировался. Мусаев очень умело управляет игрой команды: где надо, добавляет с помощью замен или, наоборот, чуть-чуть замену придержит. Видно, что команда готовая, хорошо функционирующая. Тут немалая заслуга тренера, что «Краснодар» выдаёт такую прекрасную серию и соперников не просто обыгрывает – порой крошит, как было в матчах с «Химками», «Спартаком».

Мусаев держит руку на пульсе, держит команду в тонусе и очень правильно реагирует на неудачные матчи в Кубке. Но мы говорим об РПЛ, а здесь Мурад Олегович блестяще выполняет работу со своим «Краснодаром», — приводит слова Генича официальный сайт РПЛ.

Напомним, «Краснодар» под руководством Мусаева лидирует в РПЛ. «Быки» выиграли 11 матчей подряд и опережают «Зенит» на три очка.

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