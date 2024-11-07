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Сергей Пиняев вошёл в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года — CIES

Сергей Пиняев вошёл в топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года — CIES
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Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory на официальном сайте представил топ-100 самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года. Нападающий московского «Локомотива» Сергей Пиняев занял 67-е место в списке.

Испанский футболист Ламин Ямаль («Барселона», € 180,9 млн) превзошёл Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», € 114,8 млн) и Уоррена Заира-Эмери («Пари Сен-Жермен», € 109,0 млн). Четвёртый молодой игрок, оцениваемый более чем в € 100 млн, — Савио Морейра («Манчестер Сити», € 101,0 млн).

Стоимость Сергея Пиняева оценивается в € 22,3 млн. Кроме того, в топ-100 попал нападающий «Зенита» Педро (€ 18,9 млн).

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