Хавбек «Динамо» Мх Глушков рассказал, как относится к получению легионерами гражданства РФ

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Никита Глушков рассказал, как относится к получению легионерами гражданства Российской Федерации.

«Наверное, когда человек долго играет в России, это нормально. Но я всё-таки с опаской к этому отношусь. Как будто бы это не совсем правильно. Возможно, внутри команды это важно. Даст дополнительную конкуренцию», — сказал Глушков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лапшовой.

Напомним, ранее российское гражданство получил бразильский защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос. За сине-бело-голубых Сантос выступает с 2019 года. Ранее в своей профессиональной карьере он играл за «Гамбург», «Удинезе», «Гранаду» и «Атлетико Минейро». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дугласа в € 12 млн.