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Посол Аргентины в РФ оценил варианты проведения товарищеского матча сборных по футболу

Посол Аргентины в РФ оценил варианты проведения товарищеского матча сборных по футболу
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Посол Аргентины в РФ Энрике Игнасио Феррер Виейра высказал мнение, что товарищеский матч сборных России и Аргентины по футболу должен пройти летом в свободный слот для южноамериканской команды.

«Было бы прекрасно увидеть Месси здесь, да и всех остальных игроков. Возможен ли матч? Этот вопрос должен быть поднят между двумя федерациями. Основная проблема — найти слот, время, чтобы сыграть матч. Сейчас у Аргентины много матчей, в том числе и в отборе на чемпионат мира 2026 года. Довольно сложно найти время, чтобы организовать встречу, она должна быть летом. Это должны решать федерации, я знаю, что они могут обговорить этот вопрос», — приводит слова Виейры ТАСС.

Напомним, 15 ноября Россия встретится с национальной командой Брунея в Краснодаре. Игра начнётся в 19:00 мск. Россия сыграет там впервые с 2017 года, когда в товарищеском матче принимала Кот-д’Ивуар. 19 ноября россияне встретятся в Волгограде с Сирией. Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. Предыдущий товарищеский матч сборная России провела в сентябре с Вьетнамом (3:0).

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