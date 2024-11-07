Вальдано назвал ответственного за кризис в «Реале»

Легенда «Реала», экс-форвард мадридцев Хорхе Вальдано объяснил, кто несёт ответственность за последние проигранные матчи с «Барселоной» (0:4) и «Миланом» (1:3).

«На тренере лежит ответственность. Всякий раз, когда нет порядка, тренер несёт ответственность. Есть ответственность за формирование состава. В этом составе не так много баланса», — приводит слова Вальдано Mundo Deportivo.

Он также отметил, что одной из причин такой ситуации в «Реале» является уход Тони Крооса.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич заявил, что не считает происходящее с командой кризисом. Он подчеркнул, что за 12 лет игры в клубе он не раз сталкивался с подобными ситуациями. И заверил болельщиков, что совсем скоро команда вернётся на прежний уровень.