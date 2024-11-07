Вратарь «Локо» Митрюшкин: новый формат Кубка России очень кстати, пока нет еврокубков

Голкипер московского «Локомотива» Антон Митрюшкин оценил формат Фонбет Кубка России.

«Я считаю, что новый формат Кубка России — это хорошее решение, пока нет еврокубков. У нас есть большая конкуренция, благодаря которой все ребята могут сыграть и проявить себя. Такой турнир очень кстати.

В прошлом сезоне было легче идти за «Химки» в Пути регионов. Мы играли с командами со Второй лиги и Медиалиги. Там было легко, но потом попали на тяжёлые команды: прошли «Краснодар» и проиграли «Ростову». Но, конечно, лучше играть в команде РПЛ», — сказал Митрюшкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.