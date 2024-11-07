Тренер «Зенита» Семак высказался о предстоящей второй встрече с «Ахматом» за пять дней

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 15-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 10 ноября. Вчера, 6 ноября, «Зенит» разгромил «Ахмат» (3:0) в матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Две игры подряд? Я не думаю, что это плюс или минус. Очень большая разница в составах, которые играли на Кубок и которые будут играть в чемпионате. Мне кажется, матчи абсолютно разные будут, тем более что на Кубок мы принимали «Ахмат» дома, а в чемпионате играем на выезде. Разные матчи, разные составы. Между ними связи практически не будет.

Последний матч, который мы играли вчера, слава богу, прошёл без травм. Новой головной боли нам не добавилось. Будем готовиться в том составе, который есть сейчас», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».