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Тренер «Зенита» Семак отреагировал на новость, что Сантос больше не считается легионером

Тренер «Зенита» Семак отреагировал на новость, что Сантос больше не считается легионером
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о том, что защитник Дуглас Сантос больше не считается легионером в Российской Премьер-Лиге. Вчера, 6 ноября, «Зенит» сообщил, что получил одобрение от ФИФА и РФС. Ранее футболист стал гражданином России.

«На сегодняшний день, я думаю, у нас всё в порядке. Что касается гражданства, то это его решение, конечно, по возможности где-то нам поможет, будет меньше перестановок или каких-то двойных замен, которые нужны в случае замены одного на другого игрока. Поэтому для нас это плюс», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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